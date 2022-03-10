لبنان

لجنة المال أقرت موازنات رئاسة الجمهورية والدستوري وبعض الوزارات

Lebanon 24
10-03-2022 | 05:25
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أقرت لجنة المال موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات: العدل، الاعلام، السياحة والبيئة، وعلقت عددا من البنود مع طلب ايضاحات مالية تتعلق بالجمعيات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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