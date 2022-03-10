لبنان

بيان من المديرية العامة للدفاع المدني للمتطوعين

Lebanon 24
10-03-2022 | 05:31
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي :

تذكّر المديرية العامة للدفاع المدني المتطوعين الراغبين بالتقدّم للمباراة المحصورة، وفقاً للمرسوم التطبيقي للقانون رقم ٢٠١٤/۲۸۹ لجهة إعطاء حق إجراء مباراة محصورة لتطويع أفراد ورتباء لملء المراكز الشاغرة في الوظائف التي لها طابع عملاني، وذلك من بين المتطوعين والعاملين في المديرية العامة للدفاع المدني الذين أمضوا فيها ثلاث سنوات على الأقل خدمة فعلية لغاية ٢٠١٤/٠٤/۳۰.
 
كما تلفت النظر الى ضرورة مراجعة الشروط والمستندات المطلوبة والمحددة حصراً بالمذكرات والتعاميم التي صدرت مؤخراً عن المديرية العامة للدفاع المدني ومراجعة مراكزهم للإطلاع على التفاصيل.
 
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