عون: لبنان يلتزم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

وأكّد عون أنّ "لبنان يلتزم تنفيذ القرار 1701 ودعم عمل "اليونيفيل" وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقرار خطة التعافي المالي".

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانّا رونيسكا الأوضاع العامة عشيّة سفرها الى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن حول مسار تطبيق القرار 1701.