لبنان

أطلق النار في الهواء الطلق... اليكم ما حصل

Lebanon 24
10-03-2022 | 06:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة من مخابرات الجيش  في صيدا بتوقيف المدعو "ي. م.".
 
وجاء التوقيف بعد ان كان قد اطلق "ي.م" النار في الهواء الطلق منذ أيام قلية.
 
 
 
 
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الجيش

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