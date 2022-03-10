في الناعمة... حوادث سير على مدار الساعة (صور)

أفاد مندوب "لبنان 24" عن اصطدام صهريج مياه بمتجر لبيع الهواتف في منطقة الناعمة، ما ادى الى وقوع عدد من الجرحى والى زحمة سير خانقة في المحلة.

يذكر ان منطقة الناعمة شهدت ما يزيد عن 10 حوادث سير منذ صباح اليوم.