لبنان

على "دولابين".. عمليات النشل الى ازدياد!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-03-2022 | 06:55
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يُسجل في مناطق عدة ضمن مدينة بيروت والضاحية الجنوبية تكرار عمليات النشل التي ينفذها عدد من السارقين على الدراجات النارية، والتي تستهدف حقائب السيدات.
وتكثر هذه الظاهرة بالتزامن مع تفاقم الازمة الاقتصادية  كحجة مضافة.
ومن بين السرقات "المبتكرة" أن عددا من السارقين إستغلوا رداءة الطقس العاصف مساء أمس، وقاموا بـ"فك" البوابة الحديدة لمدخل أحد المباني في بيروت.
 

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