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لبنان
سلام أشرف في مرفأ طرابلس على تفريغ قمح ومواد غذائية
Lebanon 24
10-03-2022
|
06:58
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قام وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بزيارة ميدانية الى مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة. وأشرف على اعمال تفريغ البواخر المحملة قمحاً ومواد غذائية من أرز وسكر وغيرهما.
إشارة الى أن إحدى البواخر كانت تعمل على تفريغ 7 آلاف طن من القمح.
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