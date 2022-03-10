أدوية للأمراض السرطانية والمزمنة من تونس إلى لبنان

تسلم وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض، قبل ظهر اليوم في "مستشفى رفيق الحريري الجامعي"، الادوية التي قدمها مصنع "Medis" في تونس، وتتضمن ادوية لعلاج الامراض السرطانية وادوية للامراض المزمنة والحادة، في حضور سفير تونس يواري الامام، والمدير العام لشركة "Medis" في الشرق الاوسط الان عويس والنقيب السابق للصيادلة غسان الامين.الابيضوصرح الوزير الابيض على الأثر: "انه نهار جيد للمرضى في لبنان بدأناه بافتتاح مستودع الادوية الجديد في الكرنتينا واستكملناه بقبول الهبة التي قدمتها الينا شركة "Medis" من تونس وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من ادوية السرطان وادوية الامراض المزمنة وادوية تستخدم في المستشفيات".واضاف: "ان هذا الموضوع مهم جدا لاسباب عدة، فهناك حاجة الى هذه الادوية، وبالتالي اتت هذه الهبة في وقت مناسب جدا حتى تسد جزءا من انقطاع الادوية التي نحتاج اليها في هذا الوقت العصيب التي يمر فيه لبنان، وهذا الموضوع جيد لنستطيع تقديم الخدمة التي يحتاج اليها مجتمعنا".وتابع: "اما الموضوع الاخر أي التعاون بين بلدين شقيقين فهو امر جيد، لطالما وقفت تونس بجانب لبنان، وما يحصل اليوم هو مثال آخر على هذه الاخوة وخصوصا ان في البلاد العربية ولا سيما تونس كفايات بشرية وصناعية عالية، وان الاوان ان يحصل هذا التعاون بين البلاد العربية للافادة من هذه الكفايات حتى نستخدمها لحل جزء من مشاكلنا".وشكر سفير تونس لهذه الهبة مقدرا جهوده.سفير تونسمن جهته، اعرب سفير تونس عن سعادته لهذه الهبة، شاكرا "Medis" "لهذه المبادرة المميزة، التي نعتبرها عربون محبة واخاء تترجم عمق العلاقات التي تجمع تونس ولبنان وهي علاقات عريقة جدا وعلاقات محبة قائمة على الاحترام، وهذا ما يترجم عمليا".