جامعة الروح القدس تطلق سلسلة دورات تدريبية في مجال البناء

تطلق جامعة الروح القدس- الكسليك (USEK) بالتعاون مع مشروع "التعليم المهني والتقني للجميع في لبنان" (VTE4all) الممول من الاتحاد الأوروبي، سلسلة دورات تدريبية تعنى في قطاع البناء ، لمدة اسبوعين.وافادت الجامعة في بيان ، انه "يمكن لجميع المقيمين في لبنان، من مختلف الجنسيات، التقدم لتعلم المهارات المطلوبة التي يمكن أن تساعدهم في الحصول على وظيفة وبناء مستقبلهم. ويمكن للمشاركين الاختيار من بين عدة اختصاصات، مثل إصلاح الجدران الداخلية، تسوية الأرضية، التبليط، تركيب الامدادات الصحية وتركيب حديد التسليح، ولا يتطلب التقدم إلى هذه الدورات أي تحصيل علمي أو خبرة عمل سابقة".واعلنت انه "خلال الأسبوع الأول، يكتسب المشاركون المعرفة والمهارات العملية في الاختصاص المختار، لينتقلوا في الأسبوع الثاني إلى ممارسة المكتسبات على أرض الواقع من خلال تجديد مرافق مركز التدريب. ثم يحضرون جلسات خاصة بالمهارات الحياتية لمدة ساعتين عن مواضيع عدة، مثل السلامة والدعم، إدارة الوقت، حل النزاعات والتواصل غير اللفظي. وفي ختام الدورة، تقوم منظمة الشهادات الدوليّة APAVE بتقييم مهارات المشاركين على أن تصدر شهادات معترف بها للمتدربين الناجحين".واشارت الى انه "حتى الآن، تم تدريب 24 مشاركا واعتمادهم في اختصاص إصلاح الجدران الداخلية، وقد ضمت هذه الدورات لبنانيين وسوريين وفلسطينيين درسوا وتدربوا معا.تعقد الدورات في مركز VTE4all للتدريب في مبنى Marché du Pont الذي تمتلكه الرهبانية اللبنانية المارونية. وقبل المشاركة في الدورات، يجري المشاركون اختبار الـ PCR ويقيمون في فندق قريب على أن يتم توفير النقل والطعام.للراغبين في المشاركة، يرجى التواصل عبر رقم هاتف VTE4all 0096170633209، (على WhatsApp).