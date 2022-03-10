لبنان

هذا ما ضبطته القوى الامنيّة داخل شقّة سكنية في تحويطة الغدير (صور)

Lebanon 24
10-03-2022 | 07:24
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى سرية الضاحية في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أشخاص بترويج المواد المخدّرة داخل إحدى الشقق السكنية في محلّة تحويطة الغدير.

على الأثر، وبتاريخ 5-3-2022، وبعد التأكّد من صحة المعطيات، قامت قوة من فصيلتي المريجة وبرج البراجنة بمداهمة الشّقّة، وألقت القبض على كل من اللبنانيين:

ح. خ. (مواليد عام 2003)
ح. م. ص. (مواليد عام 1999)
ح. أ. ص. (مواليد عام 2002)
بتفتيش المكان، ضبطت كميّة كبيرة من الكوكايين وباز الكوكايين وحشيشة الكيف، مقسّمة ومعدّة للترويج، داخل علبٍ و"طبّات" بلاستيكية وأكياس من النايلون والألومينيوم، مبلغ مالي وقدره /441/ دولاراً أميركياً و/6,203,000/ ل. ل. و/6/ هواتف خلوية.

بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة ترويج المخدّرات.

أودعوا مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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