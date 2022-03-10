لبنان

ارسلان: إعتماد "الميغاسنتر" أكثر من ضروري

Lebanon 24
10-03-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-929097-637825195672458128.jpg
Doc-P-929097-637825195672458128.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان عبر حسابه على "تويتر:
 
"اعتماد الميغاسنتر في الإستحقاق الإنتخابي أمر أكثر من ضروري
وعلى من ينادي بالإصلاحات ويراهن على التغيير أن يصرّ على هذا الأمر 
فالأعباء الكبيرة على المواطنين وغلاء المحروقات التي يجهل الجميع أين ستصل ستؤدّي إلى انخفاض كبير في نسبة المشاركة بعملية الإقتراع
القرار الصائب هو بإقراره".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:35 | 2022-03-10
08:01 | 2022-03-10
09:55 | 2022-03-10
09:30 | 2022-03-10
09:25 | 2022-03-10
09:22 | 2022-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website