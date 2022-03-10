ارسلان: إعتماد "الميغاسنتر" أكثر من ضروري

كتب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان عبر حسابه على "تويتر:

"اعتماد الميغاسنتر في الإستحقاق الإنتخابي أمر أكثر من ضروريوعلى من ينادي بالإصلاحات ويراهن على التغيير أن يصرّ على هذا الأمرفالأعباء الكبيرة على المواطنين وغلاء المحروقات التي يجهل الجميع أين ستصل ستؤدّي إلى انخفاض كبير في نسبة المشاركة بعملية الإقتراعالقرار الصائب هو بإقراره".