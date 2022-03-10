لبنان

نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات الى التصعيد؟

Lebanon 24
10-03-2022 | 07:40
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 عقد صباح اليوم اجتماع موسع في نقابة أصحاب الصهاريج برئاسة ابراهيم سرعيني ومشاركة رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس واعضاء مجلس النقابة وحشد من اصحاب الصهاريج من كل المحافظات.
 
سرعيني
استهل الاجتماع بكلمة سرعيني رحب فيها بالحاضرين وشرح خطورة القرار رقم 1/1 الصادر عن وزيري الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه و"الذي يحمل أصحاب الصهاريج أعباء مالية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد". وتطرق سرعيني الى "ضرورة معالجة هذا الامر لانه يشكل خطرا على قطاع نقل المحروقات".
 
ثم تحدث  طليس عن الاتصالات التي قام بها مع الوزارات والادارات المعنية والتي أسفرت عن جو ايجابي لهذا الملف، على ان  تتم متابعة الاتصالات خلال الاسبوع المقبل  للوصول الى حلول ايجابية عملية ونهائية لهذا الموضوع".
 
ثم تمت مناقشات شارك فيها جميع الحاضرين وتناولت المخاطر التي تنتج عن تطبيق هذا القرار الذي يشكل حكم اعدام لاكثر من 4000 عائلة تعتاش من هذا القطاع وقطع رزقهم .
 
وبنتيجة الاجتماع، فوض المجتمعون طليس متابعة الاتصالات مع المسؤولين كافة في الوزارات والادارات المعنية كمهلة أخيرة على أمل التوصل الى حل نهائي ايجابي قبل يوم الخميس المقبل كي لا تضطر النقابة الى اتخاذ مواقف تصعيدية لتحقيق المطالب". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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