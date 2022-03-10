14
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات الى التصعيد؟
Lebanon 24
10-03-2022
|
07:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد صباح اليوم اجتماع موسع في نقابة أصحاب الصهاريج برئاسة ابراهيم سرعيني ومشاركة رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس واعضاء مجلس النقابة وحشد من اصحاب الصهاريج من كل المحافظات.
سرعيني
استهل الاجتماع بكلمة سرعيني رحب فيها بالحاضرين وشرح خطورة القرار رقم 1/1 الصادر عن وزيري الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه و"الذي يحمل أصحاب الصهاريج أعباء مالية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد". وتطرق سرعيني الى "ضرورة معالجة هذا الامر لانه يشكل خطرا على قطاع نقل المحروقات".
ثم تحدث طليس عن الاتصالات التي قام بها مع الوزارات والادارات المعنية والتي أسفرت عن جو ايجابي لهذا الملف، على ان تتم متابعة الاتصالات خلال الاسبوع المقبل للوصول الى حلول ايجابية عملية ونهائية لهذا الموضوع".
ثم تمت مناقشات شارك فيها جميع الحاضرين وتناولت المخاطر التي تنتج عن تطبيق هذا القرار الذي يشكل حكم اعدام لاكثر من 4000 عائلة تعتاش من هذا القطاع وقطع رزقهم .
وبنتيجة الاجتماع، فوض المجتمعون طليس متابعة الاتصالات مع المسؤولين كافة في الوزارات والادارات المعنية كمهلة أخيرة على أمل التوصل الى حل نهائي ايجابي قبل يوم الخميس المقبل كي لا تضطر النقابة الى اتخاذ مواقف تصعيدية لتحقيق المطالب".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
سعر كيلو اللوز في لبنان يتخطى المعقول.. صورة تكشف ثمنه!
Lebanon 24
سعر كيلو اللوز في لبنان يتخطى المعقول.. صورة تكشف ثمنه!
13:15 | 2022-03-09
09/03/2022 01:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جديدُ فاتورة المولّدات.. إجراء جديدٌ سيُتخذ قريباً
Lebanon 24
جديدُ فاتورة المولّدات.. إجراء جديدٌ سيُتخذ قريباً
11:52 | 2022-03-09
09/03/2022 11:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد منى صليبا.. إعلامية جديدة تقدم استقالتها من الـ MTV!
Lebanon 24
بعد منى صليبا.. إعلامية جديدة تقدم استقالتها من الـ MTV!
02:00 | 2022-03-10
10/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة "غريتا" وصلت.. الثلوج ستلامس الـ 600 م وموجة صقيع والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
العاصفة "غريتا" وصلت.. الثلوج ستلامس الـ 600 م وموجة صقيع والذروة في هذا الموعد
00:18 | 2022-03-10
10/03/2022 12:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة" يرتفع.. إليكم كم بلغ اليوم
Lebanon 24
دولار "صيرفة" يرتفع.. إليكم كم بلغ اليوم
11:09 | 2022-03-09
09/03/2022 11:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:35 | 2022-03-10
ميقاتي رعى حفل توقيع الهبة الفرنسية: فرنسا تكون حاضرة في كل مرة يمر لبنان بأزمة
08:01 | 2022-03-10
الميكانيك في الشمال... "خوّة" بالدولار أو ...
09:55 | 2022-03-10
الحلبي استقبل سفير الهند وبحثا في التعاون في قضايا عدة
09:30 | 2022-03-10
مجلس الوزراء استكمل التعيينات العسكرية
09:25 | 2022-03-10
القوال: نريد قضاء يصدر احكاما ولا يؤدي خدمات
09:22 | 2022-03-10
ينتحل صفة أمنيّة أو حزبيّة... هل وقعتم ضحية أعماله؟
فيديو
استغلوا وقف إطلاق النار الا ان الموت كان بانتظارهم.. قذيقة تسقط على عائلة أوكرانية وسط الشارع (فيديو)
Lebanon 24
استغلوا وقف إطلاق النار الا ان الموت كان بانتظارهم.. قذيقة تسقط على عائلة أوكرانية وسط الشارع (فيديو)
04:21 | 2022-03-10
10/03/2022 17:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم بتصريح غريب: "بعض الرجال شي تك تك شي تيعا".. وتكشف تفاصيل عن حياتها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم بتصريح غريب: "بعض الرجال شي تك تك شي تيعا".. وتكشف تفاصيل عن حياتها (فيديو)
03:00 | 2022-03-10
10/03/2022 17:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
طفلة أوكرانية حديث مواقع التواصل... هذا ما فعلته في ملجأ تحت الأرض!
Lebanon 24
طفلة أوكرانية حديث مواقع التواصل... هذا ما فعلته في ملجأ تحت الأرض!
14:00 | 2022-03-09
10/03/2022 17:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact