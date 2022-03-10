لبنان

أسعار جديدة ومرتفعة لربطة الخبز... إليكم كيف أصبحت (صورة)

Lebanon 24
10-03-2022 | 07:33
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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن سعر ووزن ربطة الخبز الابيض، بعد توقف مصرف لبنان عن دعم السكر والخميرة.
 
 
في الفرن الى المستهلك: ربطة حجم صغير على أن لا يقل وزنها عن 360 غ بـ6000 ليرة كحدٍّ أقصى.
 
 
في الفرن الى المستهلك: ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 825 غ بـ10000 ليرة كحدٍّ أقصى.
 
 
في الفرن الى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 1125 غ بـ13000 ليرة كحدٍّ أقصى.
 
 

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