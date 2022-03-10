أسعار جديدة ومرتفعة لربطة الخبز... إليكم كيف أصبحت (صورة)



أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن سعر ووزن ربطة الخبز الابيض، بعد توقف مصرف لبنان عن دعم السكر والخميرة.

في الفرن الى المستهلك: ربطة حجم صغير على أن لا يقل وزنها عن 360 غ بـ6000 ليرة كحدٍّ أقصى.



في الفرن الى المستهلك: ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 825 غ بـ10000 ليرة كحدٍّ أقصى.