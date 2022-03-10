لبنان

الحرب الروسية - الأوكرانية تُهدّد قطاعا جديداً في لبنان... رفع الاسعار أو الاقفال

Lebanon 24
10-03-2022 | 07:52
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أكد رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر في بيان، أن الحرب الروسية الأوكرانية، وما أدّت إليه من إرتفاع في أسعار المحروقات، لها إنعكاسات سلبية على القطاع الفندقي وعلى الكلفة التشغيلية للقطاع وعلى المأكولات والتنقلات، مشيراً إلى أن "المشكلة الكبيرة تكمن في الطاقة لأن القطاع الفندقي بحاجة لها أكثر من أي قطاع آخر، لا سيما أن الفنادق لا يمكنها الإستغناء عن الكهرباء إذ تستهلكها ٢٤ على ٢٤ ساعة، ليس فقط للإضاءة بل ايضاً لتسخين المياه".
وإذ لفت إلى أن  "كلفة الطاقة اليوم باتت تشكل ٤٠٪؜ من الكلفة التشغيلية للفنادق"، شدّد على أن "هذا الواقع سيضطر الفنادق إلى رفع الأسعار أو الإقفال".
وكشف الأشقر إنه "في منطقة المتن الأوسط تم إقفال اكثر من ٢٠ فندق، متوقعاً المزيد من الإقفالات خصوصاً في المناطق التي تقع خارج بيروت لا سيما في منطقة جبل لبنان بإستثناء منطقتي فقرا و فاريا اللتين ما زالتا تشهدان حركة ناشطة خصوصاً يومي السبت والأحد".
وأوضح الأشقر أن غالبية الفنادق لم تعلن إقفالها ما يؤشر إلى إحتمال إعادة فتحها في حال عاودت نسبة التشغيل الإرتفاع.
 
 

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