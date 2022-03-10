لبنان

احتكار الزيت والسكر مستمر في هذه السوبرماركات (صور)

Lebanon 24
10-03-2022 | 07:51
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جال مراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب بمؤازرة عناصر من جهاز امن الدولة على السوبرماركات في بلدة تفاحتا، حيث تم تنظيم محاضر ضبط بحق بعض اصحاب السوبرماركت الذين يقومون باحتكار مادتي الزيت والسكر.
وتم عرض البضاعة وبيعها للزبائن.
 
 
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الزيت

السكر

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