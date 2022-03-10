احتكار الزيت والسكر مستمر في هذه السوبرماركات (صور)

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب بمؤازرة عناصر من جهاز امن الدولة على السوبرماركات في بلدة تفاحتا، حيث تم تنظيم محاضر ضبط بحق بعض اصحاب السوبرماركت الذين يقومون باحتكار مادتي الزيت والسكر.

وتم عرض البضاعة وبيعها للزبائن.