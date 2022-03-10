مع اشتداد العاصفة تفاصيل اضافية عن حالة الطقس.. تحذيرات وموجة صقيع تستمر لهذا الموعد



امّا المناطق البقاعية الوسطى والغربية فسوف تتراوح فوقها سرعة الرياح بين 35و 55 كم في الساعة ولها الحظ الاكبر للتراكم الثلجي تليها الجبال الغربية الوسطى التي ستصل سرعة الرياح فوقها الى 75كم في الساعة ولمدة ٧ ساعات تقريباً.

انخفاض ملحوظ ليل الجمعة بدرجات الحرارة لتلامس الثلوج 500 متر في الفترات الليلية وصباح السبت". أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" أنّه بسبب انخفاض الضغط الجوي بين شمال لبنان وحمص الى 1003hpa، سوف تنشط الرياح القطبية يوم غد الجمعة بخاصة في الشمال لتصل الى 100 كم في الساعة وذلك بين شكا والبترون وطرابلس وعكار. وتابع الاب خنيصر: "اما المرتفعات الشمالية في عكار التي تعلو 1200 متر فسوف تشهد سرعة رياح شديدة البرودة تتراوح بين 100 و 110كم في الساعة بخاصة بين الضنية والهرمل وحمص، الامر الذي سيؤثر سلباً على التراكمات الثلجية.امّا المناطق البقاعية الوسطى والغربية فسوف تتراوح فوقها سرعة الرياح بين 35و 55 كم في الساعة ولها الحظ الاكبر للتراكم الثلجي تليها الجبال الغربية الوسطى التي ستصل سرعة الرياح فوقها الى 75كم في الساعة ولمدة ٧ ساعات تقريباً.انخفاض ملحوظ ليل الجمعة بدرجات الحرارة لتلامس الثلوج 500 متر في الفترات الليلية وصباح السبت".

تحذيرات

الى ذلك، اصدر محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده تعميما حمل الرقم 4/258 لقيادة منطقة البقاع الاقليمية، وذلك "لإتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر، نظرا لاحتمال تعرض لبنان لمنخفض جوي، بدءا من مساء الخميس الواقع فيه 10 الحالي، والذي يستمر لغاية يوم الاحد 13 منه، والمترافق مع رياح قوية وامطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية بدءا من ارتفاع 1000 متر وربما اقل، حيث من المتوقع أن تترافق الثلوج مع موجة صقيع وتشكل للجليد، وفقا لمعطيات الارصاد الجوية الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني".



ودعا أبو جودة إلى "البقاء على جهوزية تامة لمواجهة اي مستجد او طارىء، والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الاقليمية، واتخاذ الاجراءات الاحتياطية،والوقائية كافة، وخصوصا في القرى والبلدات المحاذية لمجرى نهر الليطاني، للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر".

توقعات الاحوال الجوية

وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية تأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالمنخفض الجوي (Greta) (اللؤلؤة) المصحوب برياح قطبية باردة والمتمركز فوق اوكرانيا والذي يقترب نحو تركيا ويحمل معه أمطارا غزيرة، رياحا شديدة وثلوجا على الجبال المتوسطة، يشتد تأثيره اعتبارا من بعد ظهر اليوم ويستمر حتى بداية الاسبوع المقبل حيث تلامس الثلوج ال800 متر شمالا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات.