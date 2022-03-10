لبنان

الميكانيك في الشمال... "خوّة" بالدولار أو ...

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-03-2022 | 08:01
A-
A+
Doc-P-929111-637825215437242588.jpg
Doc-P-929111-637825215437242588.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على غرار ما يحصل في مختلف مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان، يستمر مركز الشمال في منطقة العيرونية في تقديم خدماته الى المواطنين ليوم أو يومين أسبوعيا، الأمر الذي يؤدي الى إزدحام خانق أمام المركز.

تضاف إلى مشكلة الإزدحام مشكلة أخرى،  لكن الاشكالية حيث يمنع بعض المجموعات دخول اي مواطن بسيارته، وتلزمه بتسليمها إلى أحد التابعين لهذه المجموعات لانجاز المعاينة مقابل بدل مادي يدفع حصرا بالدولار الأميركي.

وفي حال الرفض تصبح السيارة عرضة للتكسير أو التخريب، ويتعذر عليه بالتالي إيصالها الى داخل المركز.

هذا الموضوع يوضع برسم وزير الداخلية بسام مولوي الحريص دائما على حقوق المواطن اللبناني.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:35 | 2022-03-10
09:55 | 2022-03-10
09:30 | 2022-03-10
09:25 | 2022-03-10
09:22 | 2022-03-10
09:17 | 2022-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website