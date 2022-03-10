الميكانيك في الشمال... "خوّة" بالدولار أو ...

على غرار ما يحصل في مختلف مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان، يستمر مركز الشمال في منطقة العيرونية في تقديم خدماته الى المواطنين ليوم أو يومين أسبوعيا، الأمر الذي يؤدي الى إزدحام خانق أمام المركز.تضاف إلى مشكلة الإزدحام مشكلة أخرى، لكن الاشكالية حيث يمنع بعض المجموعات دخول اي مواطن بسيارته، وتلزمه بتسليمها إلى أحد التابعين لهذه المجموعات لانجاز المعاينة مقابل بدل مادي يدفع حصرا بالدولار الأميركي.وفي حال الرفض تصبح السيارة عرضة للتكسير أو التخريب، ويتعذر عليه بالتالي إيصالها الى داخل المركز.هذا الموضوع يوضع برسم وزير الداخلية بسام مولوي الحريص دائما على حقوق المواطن اللبناني.