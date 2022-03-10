لبنان

مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا.. ويبحث في 18 بندا

Lebanon 24
10-03-2022 | 08:40
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 التأم مجلس الوزراء الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في  جدول اعمالها 18من  بندا ابرزها: عرض وزارة الداخلية والبلديات للدراسة حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى ( الميغاسنتر) في الانتخابات النيابية للعام 2022، بالإضافة الى عرض وزارة العدل لتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في موضوع مبنى اهراءات القمح في مرفأ بيروت المعرض للسقوط، فضلا عن عرض وزارة المهجرين موضوع تفعيل ملف عودة النازحين السوريين الى ديارهم، بالاضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في الاوضاع العامة والمستجدات.
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