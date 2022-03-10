لبنان

قرار جديد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-03-2022 | 08:49
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أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عبر حسابها على تويتر أن غرفة الاستئناف فسخت بالإجماع حكم تبرئة السيدين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، مشيرةً إلى أن أن كلًا منهما مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول فيما يتعلق بالتهم الموجهة اليهم، واصدرت الغرفة أيضًا مذكرات توقيف بحقهما.

فسخت غرفة الاستئناف بالإجماع حكم تبرئة السيدين مرعي وعنيسي وأعلنت أن كلًا منهما مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول فيما يتعلق بال تهم الموجهة اليهم. واصدرت الغرفة أيضًا مذكرات توقيف بحقهما.
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