إشارات المرور في عائشة بكار.. "منمشي أو منوقف"؟



طرأ اليوم على إشارات مرور السير عطل في منطقة عائشة بكار مما تسبب بارتباك السائقين.

وفي التفاصيل فإن علامات إشارات المرور(الأحمر والأصفر والأخضر) في المنطقة أضاءت بكاملها في الوقت نفسه، مما دفع بعض المواطنين إلى السخرية من المشهد والقول إن هذا الأمر ترونه فقط في لبنان!