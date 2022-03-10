في طرابلس... حريق في احد المنازل (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق في أحد المنازل في منطقة الزاهرية في طرابلس.





وتشهد المنطقة تصاعد للدخان الأسود، فيما فرق الاطفاء انطلقت لمباشرة عملية اخماد الحريق.