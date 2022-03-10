القوال: نريد قضاء يصدر احكاما ولا يؤدي خدمات

إفتتح مركز التدرج والتدريب في نقابة المحامين في طرابلس محاضرات التدرج للعام 2022، بمحاضرة لنقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس، في حضور أعضاء مجلس النقابة وشخصيات معنية.وقالت القوال في كلمتها:"قبل الدخول إلى متن المحاضرة يؤسفني أن ألاحظ تردي أوضاع العدالة راهنا عما كانت عليه من قبل، مسألةٌ تجرح القلب والضمير، في ظل الإعاقة شبه الكاملة لمسيرة العدل لسبب نقصان الموارد المادية واللوجستية والخوف المتمادي من استمرار التدهور الاقتصادي وانعكاسات على الوضع المعيشي للقضاة والمحامين والمساعدين القضائيين، من غير أن أنسى انهيار موجب التحفظ لدى بعض من هم ملزمون به، وما يحمل ذلك من شبهة تدخلات سياسية في عمل القضاء، كي لا أقول أكثر".وتحدث في مستهل محاضراتها عن أصول وآداب مهنة المحاماة، والضمانات التي أعطيت لها، وعن علاقة المحامي بنقابته وزملائه وعن علاقته مع المتدرجين ومع موكليه ومع القضاء.وختمت قائلة:" نريد قضاء يحكم فعلا باسم الشعب اللبناني ولمصلحة هذا الشعب وليس لمصلحة هذه الفئة أو تلك، قضاء محبا، عادلا، همه حقوق الناس والحريات العامة، قضاء يصدر أحكاما ولا يؤدي خدمات، قضاء يخاف الله والضمير ولا تغريه مغريات مهما عظمت وتهديدات مهما كبرت، فالقضاء رسالة لا وظيفة، والقاضي يجب أن يكون مستقلا بذاته كالمحامي، فإذا فقد هذه الحرية النعمة أو الاستقلالية الغاية، خرج عن مفهوم الرسالة، ونريد كذلك محامين يتقيدون بنبل الرسالة ويطبقون أنظمتها وآدابها بدقة والتزام، ولا يخضعون إلا لضميرهم الحر المستقل،وأخيرا، زميلاتي، زملائي، نريد عدالة".