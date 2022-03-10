لبنان

مجلس الوزراء استكمل التعيينات العسكرية

Lebanon 24
10-03-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-929144-637825268101775322.jpg
Doc-P-929144-637825268101775322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت الـ"ال بي سي" أنّ مجلس الوزراء إستكمل من خارج جدول الأعمال التعيينات العسكرية ووافق على تعيين نائب المدير العام لأمن الدولة حسن شقير وتعيين اللواء طوني صليبا بصفته المدنية كرئيس جهاز أمن الدولة.
 
 
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء إستكمل من خارج جدول الأعمال التعيينات العسكرية ووافق على تعيين نائب المدير العام لأمن الدولة حسن شقير وتعيين اللواء طوني صليبا بصفته المدنية كرئيس جهاز أمن الدولة (ال بي سي)
lebanon 24
10/03/2022 20:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الميغاسنتر إلى إنتخابات الـ 2026... إليكم أبرز مقررات مجلس الوزراء
lebanon 24
10/03/2022 20:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عون أكّد خلال جلسة مجلس الوزراء أنّ الانتخابات النيابية يجب أن تجري في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع الميغاسنتر، وليتحمّل كل طرف مسؤولية موقفه منه
lebanon 24
10/03/2022 20:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام عباس الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قانون يرمي لتعديل قانون الانتخابات للسماح باعتماد البطاقة الممغنطة والميغاسنتر في انتخابات 2026
lebanon 24
10/03/2022 20:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

التعيينات العسكرية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:38 | 2022-03-10
13:09 | 2022-03-10
13:04 | 2022-03-10
12:59 | 2022-03-10
12:56 | 2022-03-10
12:48 | 2022-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website