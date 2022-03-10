مجلس الوزراء استكمل التعيينات العسكرية

أفادت الـ"ال بي سي" أنّ مجلس الوزراء إستكمل من خارج جدول الأعمال التعيينات العسكرية ووافق على تعيين نائب المدير العام لأمن الدولة حسن شقير وتعيين اللواء طوني صليبا بصفته المدنية كرئيس جهاز أمن الدولة.