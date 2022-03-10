الحلبي استقبل سفير الهند وبحثا في التعاون في قضايا عدة

التقى وزير التربية والتعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة القاضي الدكتور عباس الحلبي في مكتبه في وزارة الإعلام، سفير الهند في لبنان الدكتور سهيل خان، في حضور القائم بالأعمال في السفارة الهندية سانديب غروفر، حيث ناقشا مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تبادل الأخبار، تدريب المعلمين، الاعتراف المتبادل بشهادات المدرسة الثانوية، برنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي (ITEC)، دورات عن "اليوغا" و"التأمل التجاوزي" meditation .