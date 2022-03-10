لبنان

الحريري: نجدد ثقتنا والتزامنا بما يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان

Lebanon 24
10-03-2022 | 10:47
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صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري البيان التالي:

يجدد الرئيس سعد رفيق الحريري ثقته التامة والتزامه  الكامل بما يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان، الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المتلازمة.
ان قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وادانتهما، يحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاته واجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة. 
 واذ يدعو الرئيس الحريري الى توقيف المدان في الجريمة نفسها سليم عياش ، يحمل حزب الله مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون اليه  والتهرب من حكم العدالة الدولية . 
 ان التاريخ لن يرحم كل الًمتورطين والمخططين الذين نفذوا جريمة الاغتيال ، وهو سيبقى بالمرصاد لكل جهة او قيادة تتخلف عن 
تطبيق العدالة والاقتصاص من القتلة المجرمين .
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