حمادة التقى في باريس مسؤولا إشتراكيا فرنسيا

التقى النائب المستقيل مروان حمادة في باريس مسؤول الحزب التقدمي الإشتراكي في فرنسا أيمن أبو حمدان وعددا من الحزبيين وأعضاء الجالية اللبنانية في فرنسا.



وخلال اللقاء، تمت "مناقشة التحضيرات الجارية للاستحقاق النيابي، وتأكيد أهمية اقتراع المغتربين ومشاركتهم في العملية الانتخابية وفي صنع القرار على مستوى البلد. وكان نقاش أيضا في الأوضاع السياسية والتفاهمات الانتخابية الحاصلة، والتحديات التي يواجهها التقدمي في هذه المرحلة".