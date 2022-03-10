لبنان

صدور مرسوم تعيين زياد مكاري وزيرا للاعلام

Lebanon 24
10-03-2022 | 11:49
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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم، المرسوم الرقم 8919 تاريخ 10 آذار 2022، القاضي بتعيين السيد زياد مكاري وزيرا للاعلام، خلفا للوزير جورج قرداحي الذي كان قدم استقالته في 3 كانون الاول 2021.
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زياد مكاري

وزير الإعلام

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