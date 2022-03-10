لبنان

عمليات نوعية للجيش في الهربل وصحراء الشويفات... هذا ما فعله

Lebanon 24
10-03-2022 | 11:59
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
دهمت دورية من مديرية المخابرات عدداً من المنازل في منطقة الهرمل وأوقفت المواطنين (ع.م) و(أ.ن د)، لإقدامهما على الإتجار بالمخدرات والأسلحة الحربية وإطلاق النار، وضبطت أسلحة حربية وذخائر عائدة لها وكمية من حشيشة الكيف والكبتاغون والحبوب المخدرة.
كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة صحراء الشويفات كلاً من المطلوبين: (م.ص)، (ي.س)، (ا.ه)، (م.س) لارتكابهم جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، وسرقة سيارات ودراجات نارية، وضُبط بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات (حوالى 350 ظرفاً من مادة الكوكايين، 20 ظرفاً من حشيشة الكيف، وظرفان من مادة الماريجوانا) ومبلغ من المال.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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