شيخ العقل التقى وفودا وزار بيصور وقبيع معزيا

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة - بيروت اليوم، وفدا من جامعة آل ناصر الدين في لبنان، تقدمه رئيس الجامعة المهندس خليل ناصر الدين، ونائبه المهندس وضاح فؤاد ناصر الدين، ورئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، بحضور قاضي المذهب الدرزي القاضي الشيخ غاندي مكارم.وتحدث باسم الوفد رئيس الجامعة، ثم تلاه أمين سر الجامعة أديب ناصر الدين، مؤكدا ثقة "الجامعة بما تمثل من تنوع إسلامي فكرا ونهجا بسماحته، ودعم مسيرته من أجل إرساء نهج التوحيد الوطني والإسلامي، حيث يلعب موقع مشيخة العقل اليوم الدور الوطني بامتياز، في توجيه الناس على طريق المحبة والارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية".وقدم الوفد إلى أبي المنى كتاب الجامعة بعنوان: "ديوان السنين في تاريخ آل ناصر الدين".كما استقبل أبي المنى وفدا ضم: رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي اللواء المتقاعد شوقي المصري، عضو اللجنة الشيخ فادي العطار، وكاتب العدل السابق وهيب فياض، وجرى البحث في شؤون تهم منطقة الجبل عموما.واستقبل أيضا وفدا ضم: عائلة معتمد مشيخة العقل في اونتاريو - كندا الشيخ محمد أبو حمدان، الذي اعلن أن "الزيارة هي تجسيد للعلاقة المتجذرة والوطيدة القديمة التي تربطهم بسماحته، ولشكره على مباركته تكليف الشيخ محمد أبو حمدان بالمعتمدية".وكذلك، استقبل مديرتي المشاريع والاستثمار في "شركة علاء الدين" - عاليه غيدا العريضي وريهام زيدان، بحضور مدير مشيخة العقل ريان حسن، إضافة الى عدد آخر من الاستقبالات والمراجعات في شانيه وبيروت.لجنة الاغترابوترأس شيخ العقل اجتماع عمل للجنة الاغتراب في المجلس المذهبي برئاسة رجل الأعمال جمال الجوهري، وعضوية: غسان رافع، رياض عطا الله، وليد ضو ورمزي جماز، بحث خلاله في "واقع الاغتراب والعلاقة مع المغتربين وآفاق المرحلة المقبلة".تعازيمن جهة ثانية، زار أبي المنى على رأس وفد بلدة بيصور مقدما واجب العزاء بالراحلين: المهندس أبو فؤاد سمير فؤاد ملاعب، أبو سماح ناصر رافع ملاعب، الشيخة أم فادي منى فؤاد ملاعب زوجة الشيخ فؤاد سليمان ملاعب، والشيخة أم زياد لطيفة حسين ملاعب ارملة الراحل الشيخ عبد الكريم يوسف ملاعب، وكان في استقبال أبي المنى والوفد المرافق مشايخ وفاعليات وأهال.كما زار أبي المنى للغاية عينها بلدة قبيع، مقدما التعازي بالراحلة الشيخة أم أكرم نبيهة أبو حمزة أبو فخر الدين حرم الشيخ عفيف أبو فخر الدين، وكان في استقباله عائلة الفقيدة ومشايخ وفاعليات من البلدة.اتصالاتوتلقى أبي المنى اتصالات من مغتربين في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، أبرزها من غسان صعب وهايل سعيد.