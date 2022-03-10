تسع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. والإصابات ما دون الـ1000

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 956 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1082419.

كما وسجل لبنان تسع حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10185.