لبنان

وزير الإعلام الجديد... من هو؟

Lebanon 24
10-03-2022 | 12:06
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السيرة الذاتية لوزير الإعلام زياد المكاري:
زياد تيودور المكاري، مواليد زغرتا 1968. تابع دراسته المدرسية في مدرسة الاخوة المسيحيين (الفرير) ثم في مدرسة سيدة الجمهور. حاصل على شهادة عليا في الهندسة المعمارية من جامعة البلمند – الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (ALBA)، ومن جامعة باريس بيلفيل (Paris-Belleville) للهندسة المعمارية (ENSAPB) – اختصاص في الهندسة الاسلامية و هندسة دول البحر المتوسط . هو مهندس معماري متخصص في العمارة اللبنانية والحفاظ على التراث الثقافي وترميمه، وحالياً إستاذ متفرغ في كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية.
زياد المكاري هو المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة ARCA – Architecture & Design، الرائدة في الهندسة المعمارية والتصميم، نفذت مشاريع عدة في كل من لبنان، قطر، المغرب، سوريا، العراق، نيجريا والموزمبيق. له أيضاً العديد من الأبحاث الهادفة إلى الحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية، ومن بينها دراسة أجراها لليونسكو حول التنظيم المدني لمدينة طرابلس والمينا (1995)، ودراسة شاملة للحفاظ على وادي قاديشا الأثري. يعمل الان كمستشار للعديد من المبادرات المتعلقة بإعادة اعمار المباني المهدمة والمتضررة من انفجار بيروت في الرابع من شهر أغسطس2020 . لديه شغف خاص بالعمارة اللبنانية حيث يعمل دوماً على تجديد وإعادة تاهيل المنازل اللبنانية القديمة.
ينشط في العديد من المبادرات الشبابية المحلية والوطنية.
متأهل و لديه ثلاثة أولاد.
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