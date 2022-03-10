لبنان

مداهمة منازل مطلوبين في القرعون وضبط مخزن للأسلحة

Lebanon 24
10-03-2022 | 12:12
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 10 / 3 / 2022، نفذت قوة من الجيش عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقة القرعون-البقاع الغربي حيث أوقفت المواطن (م.ج)، وضبطت داخل منزله مخزناً للأسلحة والذخائر يحتوي داخله: بنادق حربية ورشاشات وقناصات من مختلف العيارات عدد 18، قاذف آر بي جي عدد3، قذائف آر بي جي عدد 10، رمانة يدوية عدد 25، صواعق كهربائية عدد 12، قذائف كاتيوشا عدد 2، قاذف نوع "لو" عدد1، بالإضافة إلى: 20 ليتراً من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، وعدد من أجهزة الاتصال، وكمية من الذخائر والأعتدة الحربية.
 
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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