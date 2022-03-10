المبالغ بالمليارات... نتيجة مزاد علني على أربعة أرقام سيارات مميزة

أقامت لجنة بيع الأرقام المميزة في المزاد العلني برئاسة رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور والمكلفة من وزارة الداخلية مزاداً علنياً اليوم في مبنى هيئة إدارة السير كورنيش بيار الجميل حيث تمت المزايدة على أربعة أرقام مميزة وصل مجمل ثمنها الى حوالي ٨ مليار و ٨٠٠ مليون ليرة لبنانية ، وأتت الأرقام على الشكل التالي :• رائد فخر الدين حصل على الرقم Y/200 بقيمة ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية .• جيرار زمر حصل على الرقم Y/800000 بقيمة تسعمائة وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية .• محمد علي طراف حصل على الرقم Y/333 بقيمة ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية .• عماد نصرالله حصل على الرقم Y/88888 بقيمة مليار ومائة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية .