عون: انا مع الميغاسنتر لهذا السبب

اعلن رئيس الجمهورية العماد ميال عون خلال جلسة مجلس الوزراء انه "مع الميغاسنتر لأنه يخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين".