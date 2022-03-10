لبنان

نقيب المهندسين في الشمال هنأ وزير الإعلام الجديد: الشخص المناسب في المكان المناسب

Lebanon 24
10-03-2022 | 13:04
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هنأ نقيب المهندسين في طرابلس والشمال، المهندس بهاء حرب، بتعيين مجلس الوزراء، المهندس زياد مكاري وزيرا للاعلام في حكومة نجيب ميقاتي، خلفا لجورج قرداحي.
 
وتمنى حرب للوزير مكاري "التوفيق في منصبه الجديد"، آملا أن "يحمل معه كل الخير للبنان وشعبه". كما أثنى على "نزاهته وكفاءاته وسيرته التي تؤكد أنه الشخص المناسب في المكان المناسب".
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