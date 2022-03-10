في اليوم العالمي لأمراض الكلى... مستشفى الساحل ينظم حملة توعوية وفحوصات مجانية

نظم "مستشفى الساحل الطبي الجامعي" حملة توعوية، لمناسبة "اليوم العالمي لأمراض الكلى: في صالون المستشفى الرئيسي، تخللها فحوصات مجانية ونصائح طبية وغذائية للمرضى.افتتحت الحملة بكلمة لرئيس "مجموعة الساحل" النائب فادي علامة الذي اكد "اهمية التوعية من الامراض والتي يمكن ان توفر من الفاتورة الصحية التي اصبحت عبئا على المرضى كما على المستشفيات في ظل عدم قدرة الجهات الضامنة كافة على تحمل تكاليف العلاج المترتب على سعر صرف دولار السوق الموازي بما فيها المستلزمات الطبية".شارك في ادارة الحملة من خلال الاستماع وعرض الشروحات اللازمة للزائرين نائبة المدير الطبي الدكتورة مريم حسن والأطباء الأخصائيون رئيس قسم الكلى الدكتور حسن حب الله، بالاضافة الى كل من الدكتورين غدير علوه وباسم طانيوس.وتولت اخصائيات من قسم التغذية اعطاء المرضى الإرشادات التي تتعلق بالغذاء الصحي من خلال شرح منشورات التوعية حول امراض الكلى وسبل الوقاية منها وكيفية الحفاظ على صحة الكلى بما يجنب الاصحاء والمرضى على حد سواء التعرض مستقبلا لاية مشاكل او قصور كلوي او حالات زرع كلى.واوضح الدكتور حسن حب الله ان" أمراض الكلى شائعة وموجودة في المجتمع وان الهدف من هذه الحملة هو التعريف بأعراض امراض الكلى ونشر التوعية حول اهمية الوقاية منها".ولفت الى "وجوب الانتباه الى الغذاء السليم من خلال ارشادات اخصائيي التغذية والتي تشكل منطلقا اساسيا للحفاظ على كلى سليمة"، مشددا على "اهمية الكشف المبكر لمعالجة المشكلة في وقت مبكر مما يرفع من نسب الشفاء او الحفاظ على استقرار الحالة المرضية".