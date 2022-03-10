وزير الثقافة عرض مع سفيرة ايطاليا مشاريع مشتركة وإمكانية تفعيل التعاون

بحث وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى مع سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومبارديري، التي زارته اليوم في مكتبه في قصر الصنائع، في عدد من المشاريع المشتركة بين الوزارة والسفارة وإمكانية تفعيل التعاون بين الجانبين.وتطرق البحث إلى موضوع إيجاد مركز للترميم في بيروت، مقترحا "منطقة الأونيسكو إفساحا في المجال أمام عدد من المهتمين بالترميم مع التشديد على بقاء مركز جبيل".وتناول الجانبان "وضع نافورة المياه الموجودة في تقاطع فردان المشغولة بالفسيفساء والسيراميك، وتم وضعها من قبل السفارة الايطالية عام 2012، وهي تحتاج حاليا إلى صيانة بعد تضررها نتيجة الكلور الموجود في المياه".وأوضحت بومبارديري أن "للسفارة مركزا لترميم الفسيفساء في الجامعة الأنطونية، بإشراف مرممين إيطاليين".وفي هذا الإطار، أبلغ المرتضى أنه "سيوجه كتابا إلى المعنيين في الجامعة الأنطونية لتفقد النافورة والاطلاع على الأضرار ليبنى على الشيء مقتضاه".ودعا المرتضى بومبارديري إلى "المشاركة في عيد البشارة في 25 الجاري خلال حفلة ستقام للمناسبة على مسرح قصر الأونيسكو".وفي مجال آخر، سلم المرتضى بومبارديري دعوة شكر لنظيره الإيطالي الذي دعاه للمشاركة في مؤتمر سيعقد في نابولي في حزيران المقبل.