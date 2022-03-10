لبنان

كلاس هنأ مكاري بتعيينه وزيرا للاعلام: مناقبيته الوطنية تؤهله لتقديم خدمة نوعية

Lebanon 24
10-03-2022 | 13:18
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هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في بيان، "المهندس زياد مكاري  بتعيينه وزيرا للاعلام"، معتبرا أن "بذلك يستكمل مجلس الوزراء ميثاقيته الوطنية من خلال الحفاظ على التعددية السياسية والنوعية التي تشكلت على أساسها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي".
 
وأشار إلى أن "المناقبية الوطنية التي يتصف بها الوزير مكاري تؤهله لتقديم خدمة نوعية في الحقول الوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان".
 
وقال: "حول ما يتم تناقله من أنني رفضت تولي وزارة الإعلام، يهمني أن أوضح أنه لم يعرض علي الأمر، وأعتز بأن أبقى وزيرا للشباب والرياضة. وأنا أرفع شعارا لازمني خلال مسيرتي، وهو أنني لا أسعى إلى منصب ولا أتهرب من واجب، وأعتبر الوزارة خدمة، وليست سلطة".
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