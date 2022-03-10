النيابة العامة الغينية استمعت الى علي سعادة

استدعت النيابة العامة في غينيا رجل الأعمال اللبناني علي سعادة الذي اتهمه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) الاسبوع الماضي، بالضلوع في تمويل أنشطة "حزب الله"، حيث استمع اليه أمس قاضي التحقيق الغيني في ما خص هذه التهمة.ورفض سعاده بعد خروجه من جلسة التحقيق، الادلاء بأي تصريح.واستقبل سعادة الموجود في منزله في كوناكري، زوارا عبروا عن تعاطفهم معه في هذه القضية.