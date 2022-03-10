لبنان

تطورات الأوضاع بين السفير العراقي التقى جنبلاط

Lebanon 24
10-03-2022 | 14:14
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اعلنت السفارة العراقية في بيان، ان "السفير حيدر شياع البراك التقى مساء اليوم، رئيس الحزب الاشتراكي التقدمي السيد وليد جنبلاط.
 
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين اضافة الى آخر تطورات الاوضاع على الساحة اللبنانية.
 
وفي ختام اللقاء شكرا السيد جنبلاط السفير البراك على الزيارة".
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