تطورات الأوضاع بين السفير العراقي التقى جنبلاط

اعلنت السفارة العراقية في بيان، ان "السفير حيدر شياع البراك التقى مساء اليوم، رئيس الحزب الاشتراكي التقدمي السيد وليد جنبلاط.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين اضافة الى آخر تطورات الاوضاع على الساحة اللبنانية.وفي ختام اللقاء شكرا السيد جنبلاط السفير البراك على الزيارة".