نصار: هنيئا للبنان ولحكومة معا للانقاذ بالوزير زياد مكاري

هنأ وزير السياحة المهندس وليد نصار في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الوزير الجديد للاعلام المهندس زياد مكاري، وكتب : "هنيئا للبنان ولحكومة معا للانقاذ بالوزير المهندس زياد مكاري ابن زغرتا البار والصديق ورفيق الدرب".وأرفق نصار التهنئة بصورة تجمعه ومكاري في مقر وزارة السياحة.