لبنان

سعد الدين الخطيب أعلن ترشحه للانتخابات في دائة الشوف - عاليه

Lebanon 24
10-03-2022 | 14:26
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أعلن المحامي سعد الدين وسيم الخطيب، ابن بلدة برجا، "ترشحه للانتخابات النيابية عن المقعد السني في دائرة الشوف - عاليه، وقال: "إن التعبير عن الحرية الديموقراطية يمر حتما من خلال الإنتخابات النيابية، اذ أن تجديد الحياة السياسية، أضحى حاجة ماسة للنهوض بالوطن، لا سيما بعد التدهور الاقتصادي والانمائي والاجتماعي، الذي يعانيه المواطنون، إضافة إلى الضرر الفادح، الذي طال جميع اللبنانيين من جراء تفجير مرفأ بيروت، إلى جانب مصادرة وحجز أموال وودائع المواطنين لدى المصارف".
 
أضاف: "إيمانا منا بضرورة تجنيد كل الطاقات لخدمة الوطن والمساعدة على النهوض به ضمن الإمكانات المتاحة، وبعد تضافر كل الجهود الوطنية الصادقة، أتقدم من أهلي وأصدقائي وسائر المواطنين في الشوف وعاليه، وخصوصا في إقليم الخروب الحبيب وبرجا الابية، بترشحي للانتخابات النيابية لعام 2022 عن المقعد السني في دائرة الشوف - عاليه، آملا أن أنال ثقتكم".
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