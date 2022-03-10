لبنان

نقابة المحامين استقبلت المعزين بوفاة النقيب الأسبق محمود منلا

Lebanon 24
10-03-2022 | 14:27
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 استقبلت نقابة المحامين في طرابلس اليوم شخصيات سياسية ودينية ونقابية معزية بوفاة النقيب الاسبق المرحوم محمود منلا، حيث كان في استقبالهم نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، وعائلة الفقيد، والنقباء السابقون : الوزير سمير الجسر ، جورج طوق، خلدون نجا، عبد الرزاق دبليز، بسام الداية ، ميشال الخوري، فهد المقدم ، محمد المراد وأعضاء مجلس النقابة الأساتذة: نشأة فتال، محمود هرموش، منير الحسيني وباسكال أيوب.
 
وتخللت التعازي كلمات عدة أشادت بالنقيب الراحل المخلص الامين لمهنته وزملائه ، وبمسيرته الحافلة بالإنجازات وأهمها إنجاز التأمين الصحي والاستشفائي الذي لا زال حياً حتى اليوم.

وفي ختام التعازي، قدمت القوال وأعضاء المجلس درعا تكريمية لعائلة النقيب الراحل، عربون شكر وتقدير على إسهاماته في النقابة وعلى انجازاته التي كان آخرها منذ ثلاثة اشهر، وهي تقديم مكتبته الخاصة لمكتبة النقابة .
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