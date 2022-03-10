وزير الإعلام لـ "لبنان 24": حرية الاعلام مقدسة وتطوير الادارة العامة ضرورة

بعد صدور مرسوم تعيينه وزيرا للاعلام خلفا للوزير المستقيل جورج قرداحي وفي حديث خاص مع "لبنان 24" أكد الوزير زياد مكاري أن " الفترة الحالية والمقبلة هي دقيقة بكل ما للكلمة من معنى، لذلك سنسعى عبر وزارة الاعلام بالتعاون مع مختلف المؤسسات الاعلامية الى خلق جوّ مريح للناس قدر المستطاع، اذ ان الوقت الحالي هو للتضامن والتعاضد بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني".وأضاف " حرية الاعلام مقدسة بالنسبة لي، وانطلاقا من هنا سأكون منفتحا على أهل الاعلام الذين برفقتهم سنحاول التأكيد على انه يمكن التنافس انتخابيا دون خلق اجواء من التوتر تضاف الى يوميات اللبناني الصعبة أساسا".ولفت مكاري معتبرا أنه وعلى الرغم من الوقت الضيق، سيسعى جاهدا لتفعيل الدوائر الرسمية التابعة للوزارة ايمانا منه بالقطاع العام وبضرورة تطويره وتحديثه"وختم مؤكدا على "ضرورة التعاون الدائم بين وزارة الاعلام ومختلف المؤسسات الاعلامية لما في ذلك تأكيدا على الدور الريادي للاعلام اللبناني".