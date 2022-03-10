لبنان

وزير الإعلام لـ "لبنان 24": حرية الاعلام مقدسة وتطوير الادارة العامة ضرورة

Lebanon 24
10-03-2022 | 14:54
A-
A+
Doc-P-929258-637825462950417933.jpg
Doc-P-929258-637825462950417933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد صدور مرسوم تعيينه وزيرا للاعلام خلفا للوزير المستقيل جورج قرداحي وفي حديث خاص مع "لبنان 24" أكد الوزير زياد مكاري أن " الفترة الحالية والمقبلة هي دقيقة بكل ما للكلمة من معنى، لذلك سنسعى عبر وزارة الاعلام بالتعاون مع مختلف المؤسسات الاعلامية الى خلق جوّ مريح للناس قدر المستطاع، اذ ان الوقت الحالي هو للتضامن والتعاضد بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني".
وأضاف " حرية الاعلام مقدسة بالنسبة لي، وانطلاقا من هنا سأكون منفتحا على أهل الاعلام الذين برفقتهم سنحاول التأكيد على انه يمكن التنافس انتخابيا دون خلق اجواء من التوتر تضاف الى يوميات اللبناني الصعبة أساسا".
ولفت مكاري معتبرا أنه وعلى الرغم من الوقت الضيق، سيسعى جاهدا لتفعيل الدوائر الرسمية التابعة للوزارة ايمانا منه بالقطاع العام وبضرورة تطويره وتحديثه"
وختم مؤكدا على "ضرورة التعاون الدائم بين وزارة الاعلام ومختلف المؤسسات الاعلامية لما في ذلك تأكيدا على الدور الريادي للاعلام اللبناني".
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:38 | 2022-03-10
14:31 | 2022-03-10
14:29 | 2022-03-10
14:27 | 2022-03-10
14:26 | 2022-03-10
14:24 | 2022-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website