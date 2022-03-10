لبنان

محاضر ضبط بأصحاب المولدات المخالفة للتسعيرة في صور

Lebanon 24
10-03-2022 | 16:24
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نظّم مراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات اشتراك الكهرباء في صور المخالفة لتسعيرة الوزارة ولعدم التزامهم بالقوانين المرعية الاجراء .
وكان عقد في بلدية صور اجتماع مع أصحاب المولدات الخاصة حضره رئيس بلدية صور حسين دبوق، وأعضاء من البلدية وعناصر من جهاز امن الدولة ومراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب.
وطالب دبوق الالزام بالقوانين والتسعيرة المعتمدة تحت طائلة المسؤلية، فيما رفض أصحاب المولدات التهم الموجهة اليهم برفع اسعار الاشتراك.
إلى ذلك، جال مراقبو وزارة الاقتصاد على التعاونيات والسوبرماركت والمحال التجارية وتفقدوا مخازنها للتأكد عدم اخفاء بعض المواد الغذائية كالزيت والسكر والحليب في المخازن، كما وعملوا على تحرير محاضر ضبط بالمخالفين.
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