لبنان

مجهولون سرقوا 60 مليون ليرة من منزل مسنّة في بعلبك

Lebanon 24
10-03-2022 | 16:31
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أقدم ثلاثة أشخاص على دخول منزل المواطنة (إ. ع. م. - 75 عاما) في حي مار جرجس في بعلبك، وعمدوا إلى تكبيلها وسرقة مبلع 60 مليون ليرة من داخل منزلها قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة. وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقا لمعرفة هوية الفاعلين.
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