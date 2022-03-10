مجهولون سرقوا 60 مليون ليرة من منزل مسنّة في بعلبك

أقدم ثلاثة أشخاص على دخول منزل المواطنة (إ. ع. م. - 75 عاما) في حي مار جرجس في بعلبك، وعمدوا إلى تكبيلها وسرقة مبلع 60 مليون ليرة من داخل منزلها قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة. وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقا لمعرفة هوية الفاعلين.