لبنان

العقوبات الأميركية طالت شخصيات لبنانية

Lebanon 24
10-03-2022 | 17:01
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طالت العقوبات الأميركية على روسيا شخصيات لبنانية على علاقات متينة بها، إذ تبيَّن أن أموالهم في المصارف الروسية ذهبت مع ريح العقوبات الجارية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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