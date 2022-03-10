العقوبات الأميركية طالت شخصيات لبنانية

طالت العقوبات الأميركية على روسيا شخصيات لبنانية على علاقات متينة بها، إذ تبيَّن أن أموالهم في المصارف الروسية ذهبت مع ريح العقوبات الجارية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".