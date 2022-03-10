لبنان

نقاش صامت

Lebanon 24
10-03-2022 | 17:05
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يدور نقاش صامت لدى جهات حزبية وسياسية حول خيارات الترشيح واعتبارات الأفضليات لدى القوى السياسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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