لبنان

الحجيري لـ "الأنباء" الكويتية: لبنان "عصفورية" كاملة الأوصاف والمواصفات

Lebanon 24
10-03-2022 | 17:43
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رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب بكر الحجيري العازف عن الترشح للانتخابات النيابية تضامنا مع الرئيس سعد الحريري، أن "الميغاسنتر آلية انتخابية جيدة وأساسية، إلا أن توقيت اقتراحه أتى متأخرا عن قصد، ليكون اللمسة البرتقالية التي من شأنها أن تنسف الانتخابات النيابية، وتعطي النائب جبران باسيل بخة أوكسيجين لتنشيط وضعه الشعبي، ولاستعادة الأمل بالتمديد للعهد "القوي"، معتبرا من جهة ثانية انه "حتى وإن سقط الميغاسنتر في الحكومة او في مجلس النواب، إلا أن أرانب بديلة لدى التيار الوطني الحر، ستكون جاهزة لتضع الانتخابات النيابية في مخاطر التأجيل، خصوصا أن رئيس الجمهورية ميشال عون يؤيد تأجيل الانتخابات تقنياً".
وأكد في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية أن "التمديد لمجلس النواب إن حصل، سيكون القشة التي ستقصم ظهر البعير، لأنه من المتوقع أن تدخل البلاد في فوضى عارمة لا قدرة لأحد على تحمل تداعياتها"، مشيرا الى أن "حسابات الصهر أشبه بحسابات الدكنجي، الذي يلجأ الى إقفال دكانه لتغطية خسائره، كفى مغامرات قاتلة للبنان، وكفى استنزافا لكرامة الشعب، معتبرا أن البلاد تحولت بفعل "قوة" العهد، الى "عصفورية" كاملة الاوصاف والمواصفات، وما كان ينقصها سوى نسف الانتخابات النيابية لتكتمل عوامل انهيار الكيان اللبناني.
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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