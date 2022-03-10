لبنان

اطلالات اعلامية مكثفة لباسيل.. ورسائل سياسية في كل الاتجاهات

Lebanon 24
10-03-2022 | 22:29
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كتبت " نداء الوطن": ستتوالى إطلالات رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل خلال الأيام المقبلة، بدءًا من اللقاء الذي يعقده اليوم مع مرشحي "التيار الوطني" للانتخابات، على أن تكون له إطلالة بعد غد الأحد للإعلان عن أسماء هؤلاء المرشحين من حملة بطاقات الانتساب الحزبي، على أن تليها إطلالة سياسية "تصعيدية" خلال العشاء السنوي الذي يقيمه "التيار" في "الفوروم دو بيروت" لمناسبة ذكرى 14 آذار، حيث أكدت مصادر مقربة من باسيل أنه سيضمّن كلمته "رسائل سياسية في كل الاتجاهات برسم الحلفاء والخصوم على حد سواء"، مشيرةً إلى أنه "سيفنّد أمام الرأي العام كل الممارسات الكيدية، وسيقدم مضبطة اتهام وتوضيح تتطرق إلى الضغوط التي مورست لحرمان اللبنانيين في دول الانتشار من حقهم بالدائرة 16، واللبنانيين في الداخل من حقهم بآلية الميغاسنتر التي تؤمن سهولة الاقتراع وكثافة التصويت"
 
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